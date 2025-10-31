Pisa-Lazio, Provstgaard: "Campo difficile, testa al Cagliari"

Dopo l’1-0 alla Juventus, la Lazio non è riuscita a replicare il successo e torna da Pisa con un pareggio a reti bianche. In zona mista, Provstgaard, subentrato a Mario Gila nel secondo tempo, ha commentato la gara.

Queste le sue parole:

Il campo era un po’ difficile, ma anche per loro. Dovevamo fare una partita con più mentalità. Se è difficile per me giocare a intermittenza? Io sono felice quando sono in campo, voglio trovare solo il positivo. Per me oggi era importante un po’. Cosa ruberei a Gila e Romagnoli? Con Alessio sono un po’ simile, giochiamo col sinistro e siamo alti. Mario è diverso, è più veloce e gioca molto bene con i piedi.

Classifica? La guardiamo per forza, ma sappiamo che siamo nella terra di nessuno ora. Nelle ultime tre partite abbiamo avuto una buona fase difensiva. Cagliari? Ogni partita è importante per la classifica, lunedì giochiamo all’Olimpico e per noi è importante. Con i tifosi mi trovo benissimo, sono molto felice.

Di seguito il suo intervento a Lazio Style Channel:

La difesa ha risposto bene oggi, ma non siamo felici per questa partita e questo risultato.

Sono felice qua, sto migliorando nel campo e fuori, con la lingua italiana. Sono contento e felice per la mia crescita qui nella Lazio.