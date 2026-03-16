Zaccagni ai tifosi: "Insieme non saremo mai sconfitti, con voi al nostro fianco..."

Lo stadio di ieri è stato travolgente, Sarri e i suoi ragazzi hanno conquistato una grandissima vittoria sotto tutti i punti di vista. Proprio in questi minuti, il capitano Mattia Zaccagni ha voluto ringraziare i tifosi attraverso il suo profilo Instagram.

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Lazio-Milan, il messaggio social di Zaccagni ai tifosi biancocelesti

Stagione difficile, complicata sotto tanti punti di vista. Ma una cosa è certa, INSIEME…indipendentemente dai risultati non saremo mai sconfitti, perché con voi al nostro fianco non abbiamo paura di niente. GRAZIE

Il post Instagram