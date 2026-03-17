La rivolta della Lazio fa il giro del mondo: anche il New York Times analizza lo scontro

Il New York Times accende i riflettori sulla rivolta laziale! L’autorevole quotidiano americano analizza il caso Lazio non solo come sport, ma come una vera e propria crisi politica e sociale. Al centro dell'articolo c'è la contestazione durissima della tifoseria contro Claudio Lotito. Una protesta che ha scavalcato i confini dello stadio arrivando fino ai palazzi del governo, con il Ministro Tajani costretto a condannare scritte intimidatorie apparse sui muri di Roma. Per il NYT, il clima a Formello è quello di un "regime" che i tifosi vogliono rovesciare a ogni costo.

Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball

Dalle minacce allo sciopero del tifo

Il pezzo dell'importante giornale descrive una tifoseria sfinita che non usa mezze misure. Il New York Times sottolinea come il tifo organizzato sia passato dalle parole ai fatti, lasciando l'Olimpico desertico (addirittura solo 2.000 spettatori contro il Sassuolo) per colpire il club dove fa più male: nell'immagine e nell'incasso. È una battaglia che dura da vent'anni, tra il gestore e la piazza che rimpiange la grandezza dell'era Cragnotti.

Sarri: il ruolo di mediatore

In questo caos, Maurizio Sarri viene dipinto come l'unico collante rimasto. Il NYT racconta di un tecnico che ha dovuto gestire cessioni pesanti a gennaio (Castellanos, Mandas, Guendouzi) e un mercato che non lo ha soddisfatto. Nonostante i tagli al budget e le difficoltà tecniche, Sarri è rimasto al suo posto solo per il profondo rispetto verso i tifosi, diventando quasi un parafulmine tra la società e una piazza che si sente tradita nei propri sogni.

L'ultimo atto d'amore contro il Milan

L'articolo si chiude con l'eccezione che conferma la regola: la tregua di una notte per la sfida contro il Milan. I tifosi hanno sospeso il boicottaggio per un "ultimo atto d'amore", trasformando l'Olimpico in una bolgia che ha trascinato la squadra alla vittoria per 1-0 (gol di Isaksen). Una prestazione di puro cuore che ha messo in crisi gli undici di Allegri, dimostrando che, quando la Nord spinge, la Lazio trasforma l'energia in punti. L'amore dimostrato dalla tifoseria biancoceleste è stato talmente rumoroso che il NYT ha affermato che i tifosi meriterebbero anche un Oscar.

Un futuro incerto tra tribunali e campo

Mentre Lotito guarda al futuro con i progetti per lo stadio Flaminio e la chiusura del Nasdaq a New York, i tifosi restano scettici. Il New York Times conclude che la vittoria sul campo non cancella il dissenso: la battaglia per "liberare la Lazio" continua. Con la squadra al nono posto ma ancora in corsa per la Coppa Italia, la stagione resta un delicato equilibrio tra la gloria sportiva e una contestazione che non accenna a spegnersi.