Lazio-Milan, l’ultima spinta dell’Olimpico: il dato sui biglietti venduti

Sarà l’ultimo ballo all’Olimpico, almeno per questa stagione. Dopo quattro partite vissute in un clima quasi surreale, con gli spalti spesso vuoti o comunque lontani dal solito calore, i tifosi della Lazio hanno deciso di tornare a riempire lo stadio in occasione della sfida contro il Milan.

Una scelta dal forte valore simbolico, quasi una risposta d’amore al contrario: tornare per mostrare, ancora una volta, quale sia il peso della presenza del pubblico biancoceleste e quanto cambi l’atmosfera quando la squadra può contare davvero sulla sua gente.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la risposta dei tifosi è stata importante. Nella serata di ieri i biglietti venduti erano arrivati a quota 17.500, da aggiungere ai 27.000 abbonati. Un numero che, al netto delle particolarità legate agli aquilotti e agli Under 14, porta già verso una presenza complessiva di rilievo.

A tre giorni dalla gara, considerando anche la quota dei sostenitori del Milan, si viaggia intorno alle 45.000 presenze, con l’obiettivo di crescere ancora e avvicinarsi a quota 55.000. Un segnale chiaro: per una sera, l’Olimpico vuole tornare a farsi sentire davvero.