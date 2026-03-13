Lazio-Milan, l’ultima spinta dell’Olimpico: il dato sui biglietti venduti
I tifosi biancocelesti tornano sugli spalti dopo settimane di protesta. Contro il Milan attesa una cornice importante per l’ultimo atto casalingo della stagione
Sarà l’ultimo ballo all’Olimpico, almeno per questa stagione. Dopo quattro partite vissute in un clima quasi surreale, con gli spalti spesso vuoti o comunque lontani dal solito calore, i tifosi della Lazio hanno deciso di tornare a riempire lo stadio in occasione della sfida contro il Milan.
Una scelta dal forte valore simbolico, quasi una risposta d’amore al contrario: tornare per mostrare, ancora una volta, quale sia il peso della presenza del pubblico biancoceleste e quanto cambi l’atmosfera quando la squadra può contare davvero sulla sua gente.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la risposta dei tifosi è stata importante. Nella serata di ieri i biglietti venduti erano arrivati a quota 17.500, da aggiungere ai 27.000 abbonati. Un numero che, al netto delle particolarità legate agli aquilotti e agli Under 14, porta già verso una presenza complessiva di rilievo.
A tre giorni dalla gara, considerando anche la quota dei sostenitori del Milan, si viaggia intorno alle 45.000 presenze, con l’obiettivo di crescere ancora e avvicinarsi a quota 55.000. Un segnale chiaro: per una sera, l’Olimpico vuole tornare a farsi sentire davvero.