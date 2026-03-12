I tifosi laziali tornano all'Olimpico: il dato sulle vendite

Dopo quattro partite casalinghe senza i tifosi biancocelesti, la squadra guidata da Maurizio Sarri potrà finalmente contare sul sostegno dei propri tifosi sugli spalti.

I laziali tornano sugli spalti

Infatti, i gruppi del tifo organizzato hanno scelto di tornare allo stadio per un’ultima volta in stagione, in occasione della sfida contro il Milan all'Olimpico di Roma. L’entusiasmo è alle stelle e ha avuto grande eco in tutta la tifoseria, pronta a far ritorno sugli spalti.

Il dato sui biglietti

Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, al momento sono stati venduti circa 15.000 biglietti, di cui diverse migliaia anche da parte dei tifosi milanisti. Tuttavia, è indubbio che numerosi sostenitori laziali torneranno allo stadio, come conferma anche l’entusiasmo sui social.

L’intenzione dei gruppi organizzati è quella di una sola parentesi prima di tornare nuovamente a contestare la società biancoceleste disertando lo stadio per le prossime gare interne.