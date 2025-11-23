Coppa Davis, gli Azzurri rompono il trofeo e tentano di ripararlo: ecco cosa è successo

È successo un episodio molto divertente durante i festeggiamenti dell'Italia per la conquista della terza Coppa Davis, infatti, mentre i tennisti si passavano il trofeo, la Coppa si è rotta e gli Azzurri hanno subito cercato di ripararla.

Coppa Davis, piccolo incidente durante i festeggiamenti

Durante i festeggiamenti per la conquista della terza Coppa Davis consecutiva è avvenuto un divertente episodio, infatti, nel corso della premiazione a Bologna, il trofeo è stato alzato da Filippo Volandri e da cinque Azzurri, successivamente ogni giocatore l'ha alzata individualmente, tuttavia, quando Matteo Berrettini ha passato la Coppa a Simone Bolelli e Andrea Valvassori, la base è restata nelle mani dei due tennisti mentre il pezzo superiore si è staccato. Subito i due doppisti hanno tentato di sistemarla ed hanno inserito il pezzo superiore nella base, tuttavia, ancora non è certo se la missione è riuscita.

