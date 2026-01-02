Abbate: “In attacco l‘unica opzione è Raspadori. Sulla mezz’ala…”

Con la cessione ormai imminente di Castellanos al West Ham il mercato in entrata della Lazio è aperto. Bisognerà capire se la società deciderà di sostituire già da adesso Castellanos o se puntare il budget sulla mezz’ala. Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Alberto Abbate ha fatto il punto sulla situazione attuale dei biancocelesti.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via OneFootball

Castellanos e il sostituto

C'è la possibilità che non arrivi nessun attaccante. L'unica opzione lì davanti si chiama Raspadori. Il problema è che la Lazio la prima chiamata l'ha fatta ieri, ma c'è la Roma che è molto avanti e ha già trovato l'accordo con l'Atletico Madrid. Attualmente non ci sono molte opzioni davanti. Sarri non vuole prendere un attaccante tanto per prenderlo. A questo punto potrebbe arrivare un giovane da far crescere, oltre a Insigne e i soldi verrebbero spesi a centrocampo. Questa cessione serve anche per avere il mercato libero a giugno, perché potrebbe aiutare a scendere sotto la soglia del 70% dell'indicatore del costo del lavoro allargato.

Le altre operazioni

La Lazio vuole prendere Insigne alla fine del mercato di gennaio, poi bisogna capire anche quanto vuole aspettare lui, visto che è da dicembre che è a Roma. Nella lista di Sarri ci sono Loftus, Samardzic e Ilic in quest'ordine. In quella di Fabiani c'è Bresciani che è un'occasione e altri profili, Ilic non lo considera. Scambio con Belahyane? Potrebbe diventare una cosa extra-allenatore. Belahyane e Ilic sono due problemi per le due società. Ilic dopo l'infortunio non voleva neanche tornare. Belahyane è fuori dai piani. Probabilmente stanno bypassando Baroni.

La situazione di Tavares