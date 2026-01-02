Abbate: “In attacco l‘unica opzione è Raspadori. Sulla mezz’ala…”
Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista de Il Messagero ha fatto il punto sul mercato della Lazio
Con la cessione ormai imminente di Castellanos al West Ham il mercato in entrata della Lazio è aperto. Bisognerà capire se la società deciderà di sostituire già da adesso Castellanos o se puntare il budget sulla mezz’ala. Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Alberto Abbate ha fatto il punto sulla situazione attuale dei biancocelesti.
Castellanos e il sostituto
C'è la possibilità che non arrivi nessun attaccante. L'unica opzione lì davanti si chiama Raspadori. Il problema è che la Lazio la prima chiamata l'ha fatta ieri, ma c'è la Roma che è molto avanti e ha già trovato l'accordo con l'Atletico Madrid. Attualmente non ci sono molte opzioni davanti. Sarri non vuole prendere un attaccante tanto per prenderlo. A questo punto potrebbe arrivare un giovane da far crescere, oltre a Insigne e i soldi verrebbero spesi a centrocampo. Questa cessione serve anche per avere il mercato libero a giugno, perché potrebbe aiutare a scendere sotto la soglia del 70% dell'indicatore del costo del lavoro allargato.
Le altre operazioni
La Lazio vuole prendere Insigne alla fine del mercato di gennaio, poi bisogna capire anche quanto vuole aspettare lui, visto che è da dicembre che è a Roma. Nella lista di Sarri ci sono Loftus, Samardzic e Ilic in quest'ordine. In quella di Fabiani c'è Bresciani che è un'occasione e altri profili, Ilic non lo considera. Scambio con Belahyane? Potrebbe diventare una cosa extra-allenatore. Belahyane e Ilic sono due problemi per le due società. Ilic dopo l'infortunio non voleva neanche tornare. Belahyane è fuori dai piani. Probabilmente stanno bypassando Baroni.
La situazione di Tavares
Non credo che arrivino 15 milioni dall'Arabia Saudita per Nuno Tavares. Tra l'altro manca l'accordo sull'ingaggio tra il giocatore e l'Al Ittihad, perché il portoghese vuole ancora di più di quanto abbiano offerto. I sauditi non hanno nessuna intenzione di arrivare a quelle cifre per il cartellino. Quindi la trattativa si ferma. La Lazio ha accelerato per Pedraza che dovrebbe arrivare a giugno. Se Tavares dovesse uscire, a quel punto si potrebbe provare a offrire un indennizzo e ad accelerare i tempi. Martin sta trattando il rinnovo con il Genoa, ma vediamo se ci riuscirà.