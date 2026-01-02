Arrivano i primi messaggi per il Taty e per la sua compagna: "grazie di tutto famiglia"

Manca solo l'ufficialità, ma Taty Castellanos sarà un nuovo giocatore del West Ham, questa mattina l'attaccante argentino ha salutato lo staff e tutti i compagni all'interno del Centro Sportivo di Formello e questo pomeriggio volerà alla volta di Londra per concludere il suo trasferimento.

Sui social arrivano i primi saluti e i primi auguri per la nuova esperienza del Taty: la moglie di Pedro e la compagna di Patric sui propri profili Instagram hanno voluto salutare e ringraziare Castellanos e la sua compagna Kyanne.

Il saluto della moglie di Pedro

Oggi è un giorno di sentimenti contrastanti..

Sono felice per questo nuovo capitolo in cui sono sicura che andrete tutto molto bene, ma d'altra parte con il cuore spezzato di non potervi vedere d'ora in poi tutti i giorni.

Siete una delle persone più meravigliose che il calcio ci ha regalato e siete una coppia così speciale che fate credere a chiunque nell'amore. La vostra gentilezza e generosità non hanno limiti e vi auguro tutta la felicità e le cose belle che si possano desiderare.

Grazie di tutto famiglia. Vi vogliamo tanto bene ♥️

Il saluto della compagna di Patric

Se qualcuno mi chiedesse qual è stata la cosa migliore di questa fase, direi la tua risata, senza pensarci...

Grazie per essere la mia famiglia a Roma, la mia persona sicura qui, la mia casa lontano da casa.

Grazie per aver trasformato questa città in ricordi con te

Non sarà facile averti lontano quando vederti era la mia routine... mi mancherai tanto ogni giorno, ogni volta

Sono triste, ma allo stesso tempo felice di averti trovato.

Non è facile avere amiche che si sentono sorelle, né costruire ciò che abbiamo costruito con lealtà e fiducia.

Questo si può dire solo di pochissime persone

Ti amo tanto, mio Kyanne... la mia bella, il mio succo, la mia gymSister, la mia dupla.

Che Dio vi benedica amici, amen. Osq

Il post su Instagram