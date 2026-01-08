Calciomercato Lazio, Pedullà svela un altro obiettivo per il centrocampo: ecco il profilo

Alfredo Pedullà ha rivelato sulla piattaforma social X che la Società Lazio sta puntando anche il centrocampista del Feyenoord Quinten Timber, classe 2001 e in scadenza di contratto con il suo attuale club, tuttavia, nonostante i contatti avuti con il club olandese, sembra che Lotito e Fabiani dovranno sfidare varie squadre per riuscire ad ottenere il calciatore, vista l'alta concorrenza.

