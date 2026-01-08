Calciomercato Lazio, Pedullà svela un altro obiettivo per il centrocampo: ecco il profilo
Alfredo Pedullà ha rivelato sui social un altro obiettivo di mercato della Lazio per rafforzare il centrocampo, ecco il suo profilo
Alfredo Pedullà ha rivelato sulla piattaforma social X che la Società Lazio sta puntando anche il centrocampista del Feyenoord Quinten Timber, classe 2001 e in scadenza di contratto con il suo attuale club, tuttavia, nonostante i contatti avuti con il club olandese, sembra che Lotito e Fabiani dovranno sfidare varie squadre per riuscire ad ottenere il calciatore, vista l'alta concorrenza.
Il post di Pedullà
