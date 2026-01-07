Lazio, spunta Kenneth Taylor: contatto con il talento dell’Ajax

Emergono conferme rilevanti nell’ambiente Lazio. Nel corso della trasmissione Sabato al 90° è emerso poco fa che la società biancoceleste segue con decisione Kenneth Taylor, centrocampista olandese dell’Ajax, nato nel 2002.

Calciatore giovane ma già dotato di solida esperienza internazionale, Kenneth Taylor viene ritenuto tra i prospetti più interessanti del calcio neerlandese recente. Formatosi nel settore giovanile dell’Ajax, ha accumulato presenze in Eredivisie e nelle competizioni UEFA, distinguendosi per tecnica, letture tattiche e tempi d’inserimento. Mediano contemporaneo, sa muoversi da mezzala o in zona centrale, assicurando equilibrio, qualità in impostazione e sviluppo della manovra nel Lazio mercato biancoceleste attuale oggi.