Tommaso Paradiso e Briga: la loro reazione dopo Lazio-Napoli

La Lazio perde contro il Napoli nel lunch match di questa domenica per 0-2. La squadra di Sarri in emergenza in attacco e a centrocampo non riesce nell’impresa di strappare punti ad un Napoli oggi formato Supercoppa.

Attraverso i social non si é fatto attendere il commento dei due cantanti tifosi biancocelesti, Tommaso Paradiso e Briga, che si sono schierati contro la società.

La reazione di Tommaso Paradiso

Anche in un lontano futuro sarà difficilissimo rimarginare i danni che sta facendo questa gestione. E sarà sempre peggio. Il "sogno" o meglio l'illusione finirono con quel secondo posto centrato da Maurizio Sarri quando il Mr chiese al Presidente di fare il salto di qualità, il definitivo salto di qualità.Per tutta risposta alla fine di quel campionato il Presidente diede inizio al ridimensionamento della Società Sportiva Lazio.



Il post su X di Briga