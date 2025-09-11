Nuova avventura per Maximiano: anche l'ex Lazio sbarca in Arabia Saudita

Dopo aver vestito la maglia della Lazio e dell'Almeria, Maximiano è vicino scrivere un nuovo capitolo della sua carriera

Ginevra Sforza
Fraioli
Fraioli

L'avventura nella Capitale per Luis Maximiano è stata un flop completo. L’estremo difensore portoghese ha iniziato la sua esperienza alla Lazio decisamente con il piede sbagliato: espulso dopo appena cinque minuti nella prima partita di campionato contro il Bologna, non ha più trovato spazio, superato da Provedel, che è poi diventato il titolare inamovibile.

Neom, fatta per l'ex Lazio

Dopo aver lasciato la Lazio e aver fatto ritorno in Spagna all'Almeria, per il portiere si prospetta una nuova avventura: si trasferirà al Neom, in Arabia Saudita, con cui ha firmato un contratto di quattro anni per un'operazione da 6 milioni di euro, stando a quanto riportato da Sky Sport.

Il post di Sky Sport

