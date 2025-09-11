Iachini: "Il Sassuolo è una squadra abituata a fare soprese. Bisogna stare attenti a..."

In vista del prossimo impegno dei biancocelesti contro il Sassuolo di mister Grosso - in programma domenica 14 settembre alle ore 18:00 - Giuseppe Iachini, ex tecnico dei neroverdi è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la sfida contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

Gli allenatori non sanno mai come ritrovano i giocatori convocati dalle rispettive nazionali, hanno fatto viaggi, c'è qualche punto interrogativo. Soprattutto quando siamo all'inizio del campionato, quando le squadre cercano di avere la miglior condizione, quindi darebbe stato meglio per tutti avere i giocatori a casa per la sosta (ride, ndr). Gli episodi saranno decisivi.

Il peso e la bravura di Maurizio lo conosciamo la squadra prenderà l'organizzazione che lui vuole. lui è andato via solo un anno, ma conosce molti dei suoi vecchi calciatori. Sono sicuro che il lavoro verrà fuori, e la Lazio potrà ottenere i risultati che desidera. Il mercato bloccato è stato penalizzante, ma sono convinto che con il lavoro si potrà sopperire.

Che partita ci aspettiamo contro il Sassuolo? Sassuolo non è mai facile, io ci ho allenato. È una squadra organizzata, che viene da una promozione e che ha fatto acquisti importanti. C'è da prenderla con grande attenzione. Una squadra abituata a fare soprese. Bisognerà stare molti attenti dopo la sosta.