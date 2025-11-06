Dall'estero: il Flamengo continua a volere Castellanos... ma non è l'unica squadra

Da questa estate, il Flamengo continua a guardare verso l'Italia: vuole il Taty. Come riporta TMW, infatti, la squadra brasiliana sembrerebbe star preparando una nuova richiesta da inoltrare alla Lazio.

In realtà, però, il Flamengo non è l'unica squadra che vorrebbe Castellanos per sé… Nelle scorse settimane, infatti, anche il Palmeiras ha tentato l'attacco.

I tentativi del Flamengo e il no di Fabiani

Questa estate il Flamengo ha provato più volte ad avanzare trattative per l'attaccante biancoceleste, ma il ds della squadra capitolina - Angelo Fabiani - aveva ribadito che il Taty non era in vendita “Nemmeno per 30 milioni di euro”.

Il Palmeiras e il mercato di gennaio

Nelle ultime settimane, però, a far pressione sull'argentino non è solo il Flamengo, ma un'altra squadra brasiliana: il Palmeiras. E' per questo motivo che, nella prossima finestra di mercato invernale, la Lazio potrebbe valutare la cessione di Castellanos, ma solo se dovesse arrivare un sostituto degno di prendere il posto del Taty.