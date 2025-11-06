Conference League | La Fiorentina sconfitta al 95' dal Mainz
Niente da fare per la Fiorentina, che subisce il 2-1 al 95': la partita.
La Fiorentina poteva tornare a vincere, così da migliorare il morale di un'intera tifoseria amareggiata dall'andamento del campionato… Ma, al 95', è arrivato il gol del 2-1 che ha spento definitivamente il sogno dei Viola.
Le formazioni iniziali
Mainz (3-4-2-1): Zentner; Potulski, Kohr, Mwene; Da Costa, Amiri, Maloney, Kawasaki; Nebel, Siep; Weiper.
Fiorentina (3-5-1-1): Martinelli; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Sohm, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Fazzini; Piccoli.
La partita
Il match di Conference League è iniziato con una buona Fiorentina, passata in vantaggio al 16' grazie alla rete di Sohm. Poco prima del termine del primo tempo, inoltre, i Viola hanno sprecato una chiara occasione da gol con Piccoli.
Nella ripresa il ritmo della Fiorentina cala, permettendo al 68' il gol del pareggio con Hollerbach e arrivando, al 95', a vedere la partita totalmente ribaltata dalla rete di Lee Jae-Sung.