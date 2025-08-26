Oddi: "Non c’è stata aggressione, solo passività. La soluzione è..."

Amarissimo esordio in campionato per la Lazio di Maurizio Sarri. Il Como ha inflitto ai biancocelesti una pesante sconfitta, complice una prestazione disastrosa da parte della squadra: poche idee in fase offensiva, tanti errori individuali e, soprattutto, un atteggiamento decisamente sbagliato per iniziare il nuovo anno.

Ad analizzare l'esordio della Lazio è stato Giancarlo Oddi, storico ex calciatore biancoceleste, che è intervenuto a Radiosei.

Quella della Lazio a Como è stata una non partita, non c’è stata contesa. La squadra di Fabregas ha dimostrato cose davvero buone, ma dalla squadra di Sarri mi ha aspettavo maggiore capacità di lotta per evitare che venisse surclassata sotto ogni punto di vista. Non c’è stato nulla, neanche una reazione rabbiosa o fallosa. A Come si può perdere, hanno giocatori importanti, ma la Lazio deve quantomeno essere in condizione di essere determinata. Non c’è stata aggressione, solo passività. Semplicemente la Lazio non ha giocato, non ha mai offeso. Questo è grave, siamo la Lazio e come tale dobbiamo giocare. La soluzione non è cambiare modulo tattico, ma giocare con un atteggiamento diverso.