CorSport | Lazio, Guendouzi vuole andare in Premier

Così titola l’edizione odierna de "Il Corriere dello Sport'.

Il centrocampista francese avrebbe fatto sapere alla dirigenza della Lazio la sua volontà di non proseguire insieme a queste condizioni.

Guendouzi-Aston Villa: pronta un'offerta da 25/30 milioni

L’Aston Villa infatti sembra pronto a mettere sul piatto 25 o 30 milioni di euro per il cartellino di Guendouzi, che spera in un sì da parte dei biancocelesti per ricominciare dall’Inghilterra.

Quando scade il contratto di Guendouzi con la Lazio?

A distanza solo di un anno, l'avventura capitolina del francese sarebbe arrivato al capolinea, nonostante un contratto in scadenza a giugno 2028. Sullo sfondo c’è anche un rapporto non proprio amorevole con Tudor, con cui l’ex giocatore del Marsiglia non ha mai avuto un feeling così forte.