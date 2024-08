La Repubblica | Sarebbe in arrivo un’offerta monstre per un giocatore della Lazio

Sembra che la Lazio potrebbe presto ricevere un'offerta monstre per il giovane portiere greco Christos Mandas.

Servono oltre 20 milioni per comprare Mandas

Secondo quanto riportato dall'edizione romana de La Repubblica, la società biancoceleste avrebbe fissato il prezzo di partenza per il giocatore a non meno di 20 milioni di euro. Questo interesse crescente nei confronti di Mandas riflette il suo potenziale e le prestazioni promettenti che ha mostrato.

Lazio ha chiarito che non intende cedere facilmente il talento

a meno che non venga presentata un'offerta considerevole che rispecchi il valore del giocatore. Se l'offerta dovesse concretizzarsi, potrebbe rappresentare un'importante operazione in uscita per il club, che potrebbe reinvestire parte del ricavato per rinforzare ulteriormente la rosa in altre aree chiave.