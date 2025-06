CdS | Lazio non solo Fabbian, c'è anche l'olandese Guus Til

Come riportato da Il Corriere dello Sport, spunta dall'Olanda l'idea Guus Til del PSV. Il suo contratto scade nel 2026 e ha già diversi estimatori in giro per l'Europa.

La valutazione e contratto in scadenza

Guus Til ha 27 anni che compirà il prossimo dicembre ed è reduce da un'eccezionale stagione: 12 presenze in Champions League, 32 in Eredivisie con a referto 10 gol e 12 assist. Il centrocampista olandese è per il momento solo un'idea, non c'è ancora una vera trattativa. Transfermarkt lo valuta 12 milioni e il contratto in scadenza nel 2026 potrebbe essere un incentivo per la vendita.

La situazione Fabbian

Fabbian - Via onefootball (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

La Lazio vorrebbe prendere uno o due centrocampisti, posto che si riesca a piazzare Basic e Cataldi non decida di guardarsi attorno, sicuramente non ci potranno essere tre maglie per un posto solo in cabina di regia. Fabbian era già stato cercato dalla Lazio a gennaio ed il Bologna adesso è in attesa delle mosse dell'Inter che dal 1 luglio può attivare la clausola di riacquisto per 12 milioni e rimetterlo sul mercato a cifre anche più alte. Sul classe 2003 c'è anche la Fiorentina che intanto ha preso Fazzini. Oltre al centrocampo, la Lazio proverà a riempire anche le caselle della punta centrale e del terzino sinistro.