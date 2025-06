La Repubblica | Lazio su Isaksen c'è il Tottenham, costa 30 milioni

Come riportato da La Repubblica, il nuovo tecnico degli Spurs, Thomas Frank, stima molto Gustav Isaksen che in caso di trasferimento a Londra riabbraccerebbe la sua fidanzata che gioca nel Tottenham Femminile. È possibile che nei prossimi giorni arrivi l'offerta inglese per Isaksen, ma la strategia della Lazio è chiara e per far partire il danese chiede 30 milioni.

Il possibile sostituto di Isaksen

La Lazio vuole tenere i suoi big e solo davanti a cifre importanti può valutare l'addio dei suoi calciatori più importanti per mettersi alla ricerca di un sostituto. Il calciatore attenzionato come possibile rincalzo sulla fascia resta sempre Dennis Man del Parma.

Le altre situazioni in uscita

Come riporta sempre la Repubblica, il Cagliari si è fatto avanti per Cancellieri. Guendouzi, fresco sposo, per la Lazio è incedibile nonostante qualche interessamento dalla Premier, ma la Lazio vuole blindarlo con un nuovo contratto. Su Tavares smentita, invece, l'offerta di rilancio dell'Al Hilal.