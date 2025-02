FORMELLO | Milan-Lazio: Romagnoli ancora a riposo, domani provino decisivo

Sono scattate le prove tattiche al Lazio Training Center, Marco Baroni non ha ancora sciolto le riserve sull'undici che scenderà in campo contro il Milan domenica sera. A tenere banco è il reparto offensivo che è a secco da due partite consecutive, un digiugno mai successo durante questa stagione nelle varie competizioni.

Rebus attacco

Dal primo minuto si sono alternati Noslin e Tchaouna senza aver entusiasmato, la terza opzione è il rilancio di Pedro sulla trequarti con l'avanzamento di Dia ma al momento sembra una ipotesi remota. Il favorito è l'olandese in una logica di alternanza che tiene conto anche dell'imminente impegno in Europa League contro il Viktoria Plzen di giovedì prossimo. Intoccabili Isaksen e Zaccagni a cui vengono chiesti gli straordinari.

Dubbio difesa

La seconda questione che richiede una particolare attenzione riguarda la difesa con Romagnoli e Gigot che sono rimasti a riposo. Il numero tredici era uscito a San Siro contro l'Inter a scopo precuazionale e domani mattina svolgerà il provino decisivo mentre il francese non desta preoccupazioni. Fra i pali sarà confermato Mandas, nessun cambio di gerarchia ma prosegue semplicemente il momento di riposo per Provedel che dovrebbe tornare in campo nel prossimo turno di campionato contro l'Udinese.