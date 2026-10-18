Gattuso nel pre partita: "Dobbiamo andare sui riferimenti, serve coraggio..."

La Lazio sfiderà la Juventus in trasferta, a circondare l'ambiente di bianco e celeste sono i numerosi tifosi laziali arrivati a sostegno dei propri colori. Durante il pre partita, il tecnico Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Affrontiamo una squadra che può metterti sotto, guidata da un grande allenatore. Non possiamo permetterci di gestire la partita. Dobbiamo andare sui riferimenti, serve coraggio e questo ci è mancato a volte. Dal primo minuto dobbiamo partire forte. Possono metterci in difficoltà con McKennie sottopunta, vedremo cosa faranno. L’esperienza all’estero mi ha cambiato molto. Nei primi anni volevo smettere, tornavo a casa con il mal di stomaco. Ho provato a stare a casa, ma mi annoio e finisco per rompere le scatole a chi mi sta vicino. Mi sono reso conto di essere un uomo di campo, mi piace quello che faccio. L’anno scorso hanno dimostrato di saper affrontare le partite in un certo modo e ho visto che c’erano delle qualità. Speriamo di continuare così.