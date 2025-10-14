Atalanta-Lazio, il Comandante spera in un grande recupero: ecco chi potrebbe tornare

Il numero di infortunati nella squadra biancoceleste è cresciuto veramente di molto e ciò complica una situazione che già non era facile, dato che in 6 giornate di Serie A la Lazio è riuscita ad ottenere soltanto 7 punti (Hellas Verona, Genoa, Torino), ma non solo, nelle prossime partite in programma le aquile dovranno affrontare tre Big, infatti, domenica 19 ottobre alle ore 18:00 lo stadio di Bergamo ospiterà il match tra l'Atalanta e il club di Sarri, il 26 ottobre si disputerà Lazio-Juventus e, dopo aver affrontato Pisa e Cagliari, il 9 novembre la rosa biancoceleste dovrà vedersela con l'Inter. In vista di tutti questi complicati incontri, il Comandante spera di riuscire a recuperare qualche calciatore e, fortunatamente, sembra che il capitano potrebbe tornare in campo.

Atalanta-Lazio, Zaccagni potrebbe farcela

Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, ci sono buone notizie per il mister Maurizio Sarri, infatti, sembra che le condizioni del capitano Mattia Zaccagni siano migliorate e, per questa ragione, l'esterno potrebbe essere schierato in campo a Bergamo, tuttavia, per far sì che questo accada il numero 10 dovrebbe riuscire ad allenarsi con il resto delle aquile nella seduta di venerdì.

Il punto sugli infortunati

C'è emergenza in tutte i reparti per il club biancoceleste, infatti, in attacco risultano indisponibili Taty e Dia, il primo per una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra che lo fermerà per circa due mesi e il secondo per un problema alla caviglia destra, anche se fortunatamente dovrebbe poter essere schierato nell'incontro con la Dea. Per quanto riguarda il centrocampo, Nicolò Rovella è stato fermato dalla pubalgia, Dele-Bashiru è stato messo fuori lista per dare spazio a Basic, mentre Matias Vecino sabato ha ricominciato a lavorare in gruppo ed oggi sarà ricontrollato. Nel reparto difensivo, invece, dopo gli esami in programma per oggi, si spera di recuperare Adam Marusic, che a Genova ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro, mentre per Luca Pellegrini ci vorrà più tempo per rimettersi dal trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro.