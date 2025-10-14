Atalanta-Lazio, Taty out: ecco chi potrebbe sostituire l'argentino

L'incontro con la Dea si avvicina, infatti, domenica 19 ottobre alle ore 18:00 la rosa biancoceleste scenderà in campo allo stadio di Bergamo per tentare di sconfiggere l'Atalanta e portarsi a casa i 3 punti, al momento necessari dati gli scarsi risultati ottenuti fino ad ora. La partita non sarà affatto facile, infatti, non solo la Dea viene da 4 pareggi e 2 vittorie ma molte aquile sono infortunate e non potranno essere schierate, tra cui anche l'attaccante Taty Castellanos.

Atalanta-Lazio: il possibile sostituto di Taty

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, la punta biancoceleste ha riscontrato una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra e sarà indisponibile per circa due mesi, infatti, dovrebbe tornare dopo la prossima sosta per le Nazionali, vale a dire tra Lazio-Lecce del 23 novembre e l'incontro a casa del Milan del 29. Ora il Comandante deve pensare alla scelta giusta per sconfiggere la Dea e spera di riuscire a recuperare Boulaye Dia, al momento fermo a causa di un problema alla caviglia destra ma dovrebbe tornare in gruppo tra domani e la doppia seduta di giovedì, tuttavia, se l'ex Salernitana non riuscisse a recuperare potrebbe essere il turno di Tijjani Noslin.

