Lazio-Napoli, Fabiani nel pre: "Guendouzi non è in uscita, non ho ricevuto offerte. Sul Taty..."

Poco prima della sfida contro il Napoli, il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani è intervenuto ai microfoni di Dazn, di seguito il suo intervento.

Con Noslin ci ha parlato il mister, è Sarri quello che fa le scelte. Abbiamo risposto con la massima fiducia, non lo dico all'indomani della cessione del Taty. Oggi Noslin sarebbe partito dall'inizio. È un giocatore affidabile, ha aspettato il suo momento e i risultati gli stanno dando ragione.

Guendouzi? Allo stato attuale non è in uscita, ma abbiamo il dovere di valutare tutto per il bene della Lazio. Abbiamo iniziato percorso di rinnovamento e staremo a vedere. Non ho ricevuto offerte ufficiali da parte del Fenerbahce, ma qualora arrivassero offerte le valuteremo, come fatto con Castellanos.