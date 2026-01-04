Lazio-Napoli, Fabiani nel pre: "Guendouzi non è in uscita, non ho ricevuto offerte. Sul Taty..."
L'intervento del direttore sportivo biancoceleste nel pre partita di Lazio-Napoli
Poco prima della sfida contro il Napoli, il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani è intervenuto ai microfoni di Dazn, di seguito il suo intervento.
Fabiani a Dazn
Con Noslin ci ha parlato il mister, è Sarri quello che fa le scelte. Abbiamo risposto con la massima fiducia, non lo dico all'indomani della cessione del Taty. Oggi Noslin sarebbe partito dall'inizio. È un giocatore affidabile, ha aspettato il suo momento e i risultati gli stanno dando ragione.
Guendouzi? Allo stato attuale non è in uscita, ma abbiamo il dovere di valutare tutto per il bene della Lazio. Abbiamo iniziato percorso di rinnovamento e staremo a vedere. Non ho ricevuto offerte ufficiali da parte del Fenerbahce, ma qualora arrivassero offerte le valuteremo, come fatto con Castellanos.
Prosegue il DS
Il progetto è iniziato all'indomani di qualche partenza importante, quello è stato un momento importante dove bisognava ricostruite un percorso. Le responsabilità che abbiamo preso con il presidente ci stanno dando i nostri frutti. Taty andrà sostituito, come nel caso di un'altra cessione, per dare continuità a quel percorso di crescita iniziato e dare continuità al percorso.