Lazio-Napoli, i convocati di Sarri: torna Rovella, c'è anche un'altra novità
La lista dei convocati biancocelesti in vista dell'impegno in campionato contro il Napoli
Dopo la pesantissima batosta in Serie A contro l'Udinese, la Lazio scende nuovamente in campo per la prima gara del 2026. I biancocelesti saranno impegnati contro il Napoli di Conte per la 18° giornata, e in attesa dell'inizio match, in programma alle ore 12:30, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati biancocelesti.
Le novità
La prima novità riguarda il ritorno di Nicolò Rovella dopo il pesantissimo infortunio che lo ha tenuto ai box per gran parte del girone d'andata. Già nei giorni scorsi filtrava ottimismo a Formello sul suo rientro, ma ora è ufficiale: il centrocampista torna in panchina, anche se al momento appare difficile che proprio con il Napoli possa arrivare l'occasione del suo rilancio.
La seconda, invece, riguarda Elseid Hysaj. Dopo esser finito nella lista dei fuori rosa, anche l'albanese torna a disposizione di Sarri, grazie al ritorno delle liste aperte. Un rientro che amplia le soluzioni del tecnico biancoceleste.