Lazio-Napoli, Noslin nel pre: "So di essere l'unico attaccante, Sarri mi ha dato fiducia"
Noslin - Fraioli
A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Napoli è intervenuto Tijjani Noslin ai microfoni di Dazn e Lazio Style Channel il giocatore biancoceleste, di seguito le sue dichiarazioni.
Le parole di Noslin a DAZN
So che sono l'unico attaccante, il mister lo ha detto e mi dà fiducia speriamo di fare una grande prestazione e portare a casa i tre punti.
Bei ricordi contro il Napoli
Ricordo benissimo quella serata, cercherò di fare lo stesso, cercheremo di dare il 100%