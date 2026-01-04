Lazio-Napoli, Noslin nel pre: "So di essere l'unico attaccante, Sarri mi ha dato fiducia"

Le parole del calciatore biancoceleste nel pre partita di Lazio-Napoli

Ginevra Sforza /
A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Napoli è intervenuto Tijjani Noslin ai microfoni di Dazn e Lazio Style Channel il giocatore biancoceleste, di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Noslin a DAZN

So che sono l'unico attaccante, il mister lo ha detto e mi dà fiducia speriamo di fare una grande prestazione e portare a casa i tre punti.

Bei ricordi contro il Napoli

Ricordo benissimo quella serata, cercherò di fare lo stesso, cercheremo di dare il 100%

