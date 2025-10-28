Spalletti: “Juventus? Chi sostituirà Tudor sarà fortunato”

La sconfitta della Juventus contro la Lazio ha giocato un brutto scherzo a Igor Tudor: l’allenatore croato è stato esonerato il giorno dopo. Tra i vari candidati per prendere il suo posto in panchina, c’è anche il profilo di Luciano Spalletti. In occasione di un evento pubblicitario a Milano con Totti, l’ex allenatore del Napoli e ct della Nazionale ha parlato proprio della situazione attuale della Juventus.

Le parole di Spalletti sulla Juventus

Se devo dire qualcosa della Juve lo dico a favore di Tudor, uomo vero, persona seria e fatta di valori. L’ho visto lavorare e mi ha sempre dato l’impressione di una persona di sostanza, sarà fortunato quello che lo sostituirà e mi spiace per lui, chi arriva troverà una squadra allenata.

Juventus da scudetto?