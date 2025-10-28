La foto di gruppo stagionale della Lazio: ecco le immagini
Questa la foto ufficiale della squadra presentata proprio dalla Lazio nel suo profilo Instagram
La Lazio ha presentato la foto ufficiale della stagione 2025/2026, un momento simbolico che arriva in un periodo particolare per la squadra di Sarri.
Il momento dei biancocelesti
Reduci da un pareggio combattuto con l’Atalanta e da una vittoria di carattere contro la Juventus in piena emergenza visti i vari infortuni, i biancocelesti mostrano unità e determinazione.
