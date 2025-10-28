La foto di gruppo stagionale della Lazio: ecco le immagini

Questa la foto ufficiale della squadra presentata proprio dalla Lazio nel suo profilo Instagram

Emanuele Petrucci /
Lazio

La Lazio ha presentato la foto ufficiale della stagione 2025/2026, un momento simbolico che arriva in un periodo particolare per la squadra di Sarri. 
 

Il momento dei biancocelesti 

Reduci da un pareggio combattuto con l’Atalanta e da una vittoria di carattere contro la Juventus in piena emergenza visti i vari infortuni, i biancocelesti mostrano unità e determinazione.

Lazio
Lazio - Fraioli

La foto di gruppo della Lazio 

