Lazio-Real Sociedad, ammonito anche il secondo diffidato: salterà la prossima

Doppia squalifica: Rovella e Zaccagni ammoniti, brutte notizie per la Lazio

La Lazio incassa un doppio colpo durante il match di Europa League contro il Real Sociedad. Nicolò Rovella, al 7° minuto, è stato ammonito per un fallo su Suci, mentre nel secondo tempo anche Mattia Zaccagni ha ricevuto un cartellino giallo. Entrambi i giocatori, già diffidati, salteranno la prossima gara di Europa League. Due episodi che gravano ulteriormente sul bilancio della squadra biancoceleste.

Emergenza contro il Braga

Le squalifiche di Rovella e Zaccagni rappresentano un duro colpo per l’allenatore Baroni, che dovrà fare a meno di due pedine fondamentali nella sfida contro il Braga, in programma il 30. Queste assenze complicano notevolmente i piani della Lazio, che si troverà costretta a rivedere la formazione e le strategie per proseguire il proprio cammino nel torneo europeo.