Isaksen, la Lazio riparte da lui: Sarri pronto a rilanciarlo dopo una stagione in crescita

In quest’estate così particolare, Sarri riveste un ruolo fondamentale per la Lazio e, fra i compiti affidati al Comandante, all’inizio del suo secondo mandato in biancoceleste, c’è quello di far sbocciare definitivamente Isaksen. Si tratta di un attaccante che già l’anno scorso ha fatto vedere di avere tantissimo potenziale, un talento che, però, va espresso con continuità e convenzione. D’altronde, sono passati 714 giorni dall’arrivo all’aeroporto di Fiumicino con centinaia di tifosi ad aspettare il giovane danese.

Verso il rilancio di Isaksen: il rapporto con Sarri

Isaksen conta 2 goal, 2 assist e un rigore procurato (importantissimo perché agli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco) in 32 presenze nell’ultima stagione con Sarri (2023-2024). Dopo le dimissioni del tecnico, il danese si era tolto qualche sassolino dalla scarpa, parlando del Comandante come un allenatore molto rigido, poco propenso a parlare inglese assieme a lui, molto tattico e ai cui schemi il giovane doveva ancora abituarsi. Isaksen si esprimeva così a marzo 2024, ma non sapeva che, in seguito, con l’arrivo di Tudor, le cose sarebbero state ancora più difficili. Ad oggi, dopo una stagione positiva con Baroni, Isaksen non pensa più al passato e, anzi, non vede l’ora di ricominciare con Sarri: infatti, a fare soffrire l’ala era stato l’adattamento ad una realtà opposta a quella danese - non tanto Sarri - e a giustificarlo ciò pensato già il mister stesso, affermando le qualità del danese e la sua voglia di lavorare con lui. Isaksen è reduce da una annata migliore rispetto alla prima a Formello, caratterizzata da 6 goal, 4 assist e tanto talento mostrerà la sua carica anche per il prossimo anno.

