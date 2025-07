Sassuolo, Carnevali sul mercato: “Tanti nomi importanti, anche Insigne”

Il Sassuolo si muove tra entrate e uscite

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha fatto il punto sulla situazione di mercato durante il Gala Dinner Benefico “United”. Il dirigente ha confermato che il club emiliano è attivo su più fronti, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che in uscita. I neroverdi, infatti, stanno valutando diversi profili per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Ipotesi Insigne tra i nomi sul tavolo

Tra i giocatori accostati al Sassuolo nelle ultime ore figura anche Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli e recentemente avvicinato alla Lazio di Sarri. A domanda diretta sul possibile interesse per l'attaccante, Carnevali ha risposto così ai cronisti presenti:

Si stanno facendo tanti nomi, da Fadera a Insigne i profili che sento sono tutti importanti. Vediamo.

Parole che non confermano, ma nemmeno smentiscono, l’ipotesi di un colpo a sorpresa.