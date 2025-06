Lazio, convegno contro il bullismo: gli interventi nella seconda parte dell'evento

Oggi la Sala Conferenze dello Stadio Olimpico sta ospitando il primo convegno della Società Sportiva Lazio contro il bullismo nelle scuole e nello sport, un grande evento per la Società biancoceleste, inoltre, all'evento stanno partecipando autorità istituzionali come il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente della Lazio Claudio Lotito e l'Assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato. Al momento si sta svolgendo la seconda parte dell'evento, di seguito i vari interventi.

Convegno Lazio: gli interventi nella seconda parte

Giovanna Pini

Perché sia bullismo ci devono essere tre criteri, vale a dire l'intenzionalità, la simmetria di potere, la ripetitività dell'evento. Solo parlando si può uscire dal bullismo. Il bullo di solito è qualcuno che ha problemi a casa e la rabbia che tiene dentro la tira fuori facendo bullismo. Il bullismo è un'unica cosa e con l'arrivo dei social arriva il cyberbullismo, che non si puo controllare perché è rapido e veloce. Non stiamo lì a guardare, cerchiamo di capire e provare empatia verso l'altro.

Valerio Vermiglio

In aggiornamento

Juri Stara

In aggiornamento

Silvia Farelli

In aggiornamento

Daniele Doveri

In aggiornamento

