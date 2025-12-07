Lazio-Bologna, Lotito: "Non abbiamo interessa a indebolire la squadra"

Nel pre partita di Lazio-Bologna ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport il presidente biancoceleste, Claudio Lotito.

Il presidente a Sky Sport

Penso che stiano trovando una quadratura, un gruppo che si è cementato e ha potenzialità. Se riuscissero a esprimere tutte le potenzialità potrebbero dire la loro con tutte. L’allenatore farà le sue scelte e dirà quello che necessita, la società non ha nessun interesse a indebolire la squadra.

Continua il presidente

Sono convinto che sia una squadra con potenzialità, penso che con il lavoro di tutti si possano creare le condizioni per ripercorrere un tragitto che ci ha sempre visto presenti nelle competizioni europee. Non dobbiamo fare voli pindarici ma essere consapevoli dei nostri mezzi. Se la Lazio verrà rinforzata? Se non verrà indeoblita c’è una logica: noi non andiamo al supermercato dicendo ‘pago uno prendo tre’, dobbiamo fare cose per migliorare e non mortificare chi è all’interno dell’organico. I nostri giocatori sono appetiti da tante squadre ma noi non li abbiamo messi sul mercato.

Il presidente della Lazio a Dazn

IMMOBILE "L’ho acquisito io, ho puntato su di lui e l’ho trattato come uno di famiglia. Grande giocatore, poi ha scelto di non proseguire, una scelta fatta autonomamente. Purtorppo tutto ciò che ha un inizio ha una fine, il tempo determina i cambiamenti. Io sono 22 anni che faccio il presidente, il tempo passa per tutti".

SARRI - "Penso che la squadra stia esprimendo un buon gioco, ho avuto apprezzamenti da tante persone che ritengono la squadra esprima un bel gioco. C’è spirito di gruppo, compattezza e determinazione. Spero rimanga fino alla fine, questo consentirebbe a tutti i giocatori di esprimere le loro potenzialità. Stanno rientrando gli infortunati, così la squadra potrà mostrare il proprio valore con alla regia il sapiente allenatore che è Sarri".

MERCATO - "Ritorni di Luis Alberto o Milinkovic-Savic? No. La squadra non sarà indebolita. C’è un confronto sereno e costruttivo in società, tutto quello che necessiterà verrà messo in atto. Dobbiamo anche valorizzare il patrimonio che abbiamo. Ci sono giocatori che erano fuori dal progetto e che oggi invece hanno mostrato il loro valore. Dobbiamo far si che si raggiunga sempre il meglio per raggiungere i nostri obiettivi".