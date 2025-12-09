Abbate: "Raspadori è una possibilità clamorosa. Castellanos…"

Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sul mercato e lanciare una clamorosa indiscrezione.

Le parole di Alberto Abbate a Radio Laziale

Raspadori è una possibilità clamorosa perché fino all'altro ieri mi sembrava impossibile prenderlo, oggi invece c'è una possibilità perché non vuole perdere il Mondiale e giocando così poco perdi la Nazionale.

Su Castellanos

Qualcosa si sta muovendo dalla Premier per Castellanos, anche in Liga. Se si è bravi a cederlo a 25-30 milioni fai una plusvalenza clamorosa, poi in entrata puoi spendere gli stessi soldi e prendere qualcuno di altrettanto valido, tipo Raspadori. Castellanos non si è mai trovato col gioco di Sarri e non gli dispiacerebbe cambiare aria, ma solo se arrivasse qualcuno da un campionato top europeo, anche perchè lui punta alla Nazionale

Sempre su Raspadori

Possiamo poi discutere sul fatto che Raspadori sia un bomber o meno dato che non lo è mai stato, ma se Sarri è convinto di poterlo far segnare dopo come ti ha fatto crescere la squadra e ti sta tenendo a galla va accontentato.

Lotito