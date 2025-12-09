Parma-Lazio, altro esodo biancoceleste: il dato sui biglietti venduti

La Lazio si prepara a un nuovo, massiccio esodo in trasferta. In vista della sfida di sabato al Tardini contro il Parma di Carlos Cuesta, il settore ospiti viaggia verso il tutto esaurito: dei 3.500 posti disponibili ne restano meno di 300, confermando la grande risposta dei tifosi biancocelesti anche lontano dall’Olimpico.

Un sostegno importante per la squadra di Maurizio Sarri, chiamata a migliorare un rendimento esterno finora deludente: solo cinque punti raccolti in sette gare, frutto di una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte. L’entusiasmo dei tifosi arriva in un momento particolare della stagione. Dopo la convincente vittoria in Coppa Italia contro il Milan, la Lazio vuole ritrovare continuità anche in campionato. Dopo l’appuntamento casalingo finito in pareggio con il Bologna di Vincenzo Italiano, arriva la trasferta di Parma del 13 dicembre alle ore 18, che aprirà un nuovo ciclo di sfide delicate. Intanto il club biancoceleste ha fornito tutte le indicazioni per l’acquisto dei biglietti: la vendita è aperta dalle ore 11 di venerdì 5 dicembre attraverso il circuito Vivaticket, sia online sia nei punti vendita autorizzati. Il prezzo del tagliando intero, comprensivo di commissioni, è di 31,50 euro. Anche a Parma, dunque, il sostegno biancoceleste non mancherà.

Suona la carica il tifo organizzato

In vista della trasferta di sabato a Parma, il tifo organizzato della Lazio è intervenuto ai microfoni di radio laziale invitando i tifosi biancocelesti a presentarsi al Tardini con una sciarpa:

Vogliamo continuare quello che stiamo facendo da inizio anno, ovvero fare ogni volta in questi stadi che ci ospitano qualcosa di diverso, che nessuna tifoseria ha mai fatto. La sciarpa è quell'accessorio che allo stadio non deve mai mancare, ma mai come sabato invitiamo tutti a portare una sciarpa

L’iniziativa nasce dalla volontà di proseguire il percorso avviato a inizio stagione, che mira a rendere ogni presenza in trasferta un momento distintivo e riconoscibile, capace di lasciare un segno negli stadi che ospitano la squadra di Sarri. La sciarpa, considerata un simbolo identitario e un elemento fondamentale del sostegno sugli spalti, diventa così il fulcro di una coreografia spontanea che punta a colorare e compattare il settore ospiti.