Coppa Italia | Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: queste le scelte di Sarri

Dopo l’impegno di campionato, Lazio e Milan tornano a sfidarsi, ma questa volta sul campo della Coppa Italia per gli ottavi di finale. A cinque giorni di distanza da un match ricco di episodi, il più eclatante quello che ha coinvolto le scelte arbitrali di Collu, i biancocelesti sono la ricerca di un riscatto dopo la sconfitta subita a San Siro.



Photo by Marco Luzzani/Getty Images via Onefootball

Poche sorprese negli undici titolari di Maurizio Sarri: Castellanos torna tra i titolari, mentre la più grande novità riguarda la scelta tra i pali: Mandas ha vinto il ballottaggio con Provedel e partirà dal primo minuto per la prima volta in stagione. Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio e Milan.

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Le scelte di Allegri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Ricci, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Leao. Allenatore: Allegri.



