Lazio-Milan: dove vedere la gara di Coppa Italia in chiaro

Dopo le varie tensioni a San Siro causate dalla sconfitta e dall'episodio del mancato rigore, la formazione biancoceleste guidata dal Comandante Maurizio Sarri si prepara a scendere nuovamente in campo contro il Milan ma stavolta l'occasione è la gara di Coppa Italia, partita in programma alle ore 21:00 è valida per gli ottavi di finale.

Coppa Italia, Lazio-Milan: dove vedere il match

Stasera all'Olimpico gli spettatori potranno assistere ad un grande incontro, infatti, dopo la sfida di sabato di Campionato, la Lazio e il Milan si affronteranno nuovamente ma stavolta in Coppa Italia, gara che sarà arbitrata dal fischietto Guida. I tifosi non presenti allo stadio potranno seguire la partita in chiaro su Italia 1, ma non solo, il match sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset.

Le probabili scelte di Sarri e Allegri

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All.: Maurizio Sarri.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Leao. All.: Massimiliano Allegri.

