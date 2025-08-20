Ballotta: "Provedel deve essere il titolare. Su Mandas vi dico che..."

La questione legata ai portieri è senza dubbio uno dei temi più discussi di questa estate in casa Lazio. Chi sarà il titolare tra Provedel e Mandas? È questa la domanda che molti tifosi continuano a porsi. Dopo che nella scorsa stagione il giovane estremo difensore greco aveva conquistato il posto da titolare, il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste potrebbe rimescolare le gerarchie tra i pali.

A commentare la situazione è stato Marco Ballotta, storico portiere della Lazio, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per analizzare il dualismo tra i due portieri e dare il suo punto di vista sull’imminente inizio di stagione.

Provedel deve essere il titolare, a patto che sia tornato ai livelli di un paio di stagioni fa e abbia superato i problemi che lo avevano frenato. Quando è in condizione, ha già dimostrato di essere un portiere di ottimo livello. Quest’anno ha avuto un calo e ha perso il posto, ma l’ho incontrato recentemente in occasione del 25° anniversario dello Scudetto e l’ho trovato tranquillo e sereno. Se riesce a ritrovare la forma che aveva, allora non ci sarà discussione: il posto è suo. Mandas è ancora giovane, ha margini di crescita, ma ad oggi credo che Provedel debba partire avanti.

Nel calcio di oggi, in ogni ruolo è fondamentale avere due giocatori di pari livello. Con le tante partite da affrontare, serve una rosa profonda e competitiva. Anche tra i pali bisogna poter contare su due portieri affidabili. La Lazio, sotto questo aspetto, è ben coperta. Non vedo aspetti negativi: l’importante è che entrambi abbiano le stesse possibilità di giocarsi le proprie chance. Quando tocca al secondo, deve saper sfruttare l’occasione al meglio.