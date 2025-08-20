Ballotta: "Provedel deve essere il titolare. Su Mandas vi dico che..."
L'intervento radiofonico a Radio Laziale dell'ex portiere biancoceleste Marco Ballotta
La questione legata ai portieri è senza dubbio uno dei temi più discussi di questa estate in casa Lazio. Chi sarà il titolare tra Provedel e Mandas? È questa la domanda che molti tifosi continuano a porsi. Dopo che nella scorsa stagione il giovane estremo difensore greco aveva conquistato il posto da titolare, il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste potrebbe rimescolare le gerarchie tra i pali.
A commentare la situazione è stato Marco Ballotta, storico portiere della Lazio, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per analizzare il dualismo tra i due portieri e dare il suo punto di vista sull’imminente inizio di stagione.
L'intervento di Ballotta a Radio Laziale
Provedel deve essere il titolare, a patto che sia tornato ai livelli di un paio di stagioni fa e abbia superato i problemi che lo avevano frenato. Quando è in condizione, ha già dimostrato di essere un portiere di ottimo livello. Quest’anno ha avuto un calo e ha perso il posto, ma l’ho incontrato recentemente in occasione del 25° anniversario dello Scudetto e l’ho trovato tranquillo e sereno. Se riesce a ritrovare la forma che aveva, allora non ci sarà discussione: il posto è suo. Mandas è ancora giovane, ha margini di crescita, ma ad oggi credo che Provedel debba partire avanti.
Nel calcio di oggi, in ogni ruolo è fondamentale avere due giocatori di pari livello. Con le tante partite da affrontare, serve una rosa profonda e competitiva. Anche tra i pali bisogna poter contare su due portieri affidabili. La Lazio, sotto questo aspetto, è ben coperta. Non vedo aspetti negativi: l’importante è che entrambi abbiano le stesse possibilità di giocarsi le proprie chance. Quando tocca al secondo, deve saper sfruttare l’occasione al meglio.
Continua l'ex portiere
L’alternanza continua tra portieri non è positiva. Quando ero io il secondo, sapevo che il mio spazio sarebbe arrivato in Coppa Italia. È un ruolo molto particolare, perché si gioca poco e quando capita l’opportunità bisogna essere prontissimi. Se sbagli, vieni subito messo in discussione. Quando scendi in campo, devi far vedere che sei all’altezza, essere pronto fisicamente e mentalmente, e possibilmente evitare errori.
Penso che la squadra riparta da una buona base. Credo anche che molti dei giocatori abbiano voglia di riscattarsi dopo la stagione difficile appena trascorsa. Sarri è motivato, conosce diversi elementi della rosa e ha tanta voglia di dimostrare il suo valore dopo essere rimasto fermo per un po’. Credo che la squadra inizierà bene, anche se la sfida con il Como non sarà semplice: stanno lavorando bene e hanno costruito un’ottima rosa.