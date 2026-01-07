Il mistero sulla convocazione di Guendouzi: il motivo

Dopo aver ufficializzato la cessione di Castellanos al West Ham, la Lazio è vicina a chiudere la seconda operazione in uscita di questa sessione, quella di Matteo Guendouzi. Il francese infatti è un passo dal lasciare la Lazio per approdare al Fenerbahçe, dopo che in queste ore il club biancoceleste ha trovato l’accordo con il club turco.

Guendouzi a un passo dal Fenerbahçe

Il centrocampista saluta la Lazio dopo due stagioni e mezzo e approda in Turchia per un’operazione da 28 milioni di euro più due di bonus. Tuttavia, nonostante il giocatore sia ormai ai saluti, è stato comunque convocato da Sarri in vista dell’impegno di questa sera contro la Fiorentina, una scelta che ha lasciato sorpresi molti.

Il motivo della convocazione

Secondo quanto raccolto da Sky Sport, l'accordo tra i due club prevede che la partenza del giocatore sia prevista dopo la partita contro il Verona che Lazio affronterà domenica prossima. Guendouzi, quindi, sarà regolarmente a disposizione di Sarri sia per la sfida contro i Viola, che contro gli scaligeri.