Lazio-Fiorentina, i convocati di Sarri: c'è Guendouzi
La lista dei convocati biancocelesti in vista dell'impegno in campionato contro la Fiorentina
A poche ore dal fischio d'inizio di Lazio-Fiorentina, mister Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista del match di questa sera delle ore 20:45 all'Olimpico di Roma.
La grande sorpresa riguarda la convocazione di Matteo Guendouzi, ormai promesso sposo del Fenerbahçe: in queste ore, il francese ha infatti chiuso l’accordo con il club turco per 28 milioni di euro più due di bonus dopo che i due club hanno raggiunto l'intesa definitiva.
I convocati di Sarri
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Rovella, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Serra, Pedro, Zaccagni.