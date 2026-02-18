Bodo Glimt-Inter 3-1, i nerazzurri freddati dai norvegesi

Il gelo della Norvegia preoccupava fortemente l'Inter di Chivu, un pensiero che si è trasformato in realtà con la pesante sconfitta incassata contro il Bodo Glimt in questi playoff di Champions League. Il risultato finale è di 3-1, tanto amaro in bocca con un esito che influisce senza meno sul passaggio del turno. Per l'Inter la rete arriva dal giovane Pio Esposito che risponde all'1-0 norvegese. Tra soli 6 giorni, il 24 febbraio, il Bodo Glimt dovrà venire in Italia, allo stadio San Siro di Milano per il ritorno di questa competizione.

Il primo tempo

Dalle prime battute si intuisce subito che sarà una serata dura per l'Inter contro questo Bodo Glimt che si muove più a suo agio tra condizione meteo e campo sintetico. La spinta della squadra di casa è più vivace e bastano solo 20 minuti per veder cambiare il risultato. Ci pensa Fet a raccogliere un bel filtrante di Hogh e ad insaccare il vantaggio. L'Inter non ci sta e prova subito a reagire. Al 30simo Pio Esposito pareggia con freddezza e prontezza, tiro secco e rasoterra. Continua il dominio del Bodo Glimt che viaggia ad altri ritmi rispetto ai nerazzurri. Prima frazione che finisce 1-1.

Il secondo tempo

La speranza per i tifosi dell'Inter è che la squadra rientri resettata e con un altro piglio. La motivazione di Chivu è ben visibile già dal rientro in campo ma nei fatti questo non si riscontra. Il Bodo continua il suo dominio ed i nerazzurri cercano di stringere i denti. Minuto 61, altro assist di Hogh e stavolta tocca a Hauge segnare, 2-1 che arriva con un tiro potente e preciso sotto il sette. Inter in palla e basta 3 minuti per vedere il terzo gol dei padroni di casa. Dopo due assist Hogh si mette le vesti del goleador calando il tris con un tiro chirurgico all'angolino basso. Delude nel finale la squadra di Chivu che non riesce a creare pericoli alla porta avversaria e che perde anche la sua pedina più importante, ovvero Lautaro Martinez, che è costretto a lasciare il campo per un infortunio che sembrerebbe serio.