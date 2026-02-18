Milan-Como 1-1, portieri horror con Leao che risponde a Nico Paz

E' il recupero della 24sima giornata del campionato di Serie A, quello allo stadio San Siro di Milano tra Milan e Como. Due squadre rispettivamente affamate che cercano la vittoria per raggiungere i loro obiettivi. Gli uomini di Max Allegri vogliono rimanere il più possibile in scia Inter per provare a lottare per lo scudetto. Dall'altra parte invece Cesc Fabregas ed i suoi che continuano a stupire tra bel gioco e una classifica di alto livello che può lanciare il Como in Europa. Il match finisce 1-1, il risultato più giusto. I gol arrivano da quelli che sono i giocatori più pregiati dei due club, Leao per i rossoneri e Nico Paz per i lariani.

Il primo tempo

Un match che fin dalle prime battute promette ritmi alti e vivaci. Gli ospiti sembrano avere una marcia in più: maggiore possesso palla e gioco sulla fasce imprevedibile ed a tratti incontenibile. Il Milan però sfodera l'arma migliore di Max Allegri: la concretezza. Infatti la prima occasione della gara è a tinta rossonera. Ci pensa l'estro di Leao che si libera agevolmente calciando verso la porta avversaria, Butez dice no compiendo un ottimo intervento. Al minuto 32 però lampo lariano o meglio dramma Maignan che riesce nell'impresa di compiere una doppia papera in due autentici secondi, regalando il vantaggio al Como. Il portiere francese infatti sbaglia prima un passaggio elementare servendo un assist all'avversario Nico Paz, quest'ultimo dopo averlo ricevuto conclude a rete facendo passare la palla clamorosamente sotto le gambe di Maignan. La risposta milanista arriva subito e con chi meno ti aspetti, un difensore centrale, è Tomori a tirare improvvisamente verso la porta ma Butez vola e salva la porta. La prima frazione di gara si chiude con un'occasione non sfruttata dal Como: Sergi Roberto potrebbe siglare il raddoppio ma conclude debolmente tra le mani di Maignan. Duplice fischio da parte dell'arbitro e prima frazione che si chiude con il risultato di 0 a 1.

Il secondo tempo

Inizia male la ripresa per i rossoneri che quasi corrono a vuoto sul giro palla del Como. Gli ospiti infatti sembrano tener lontano bene il Milan da qualsiasi possibilità di pareggio. Lo capisce bene Max Allegri e prova a cambiare qualcosa, sopratutto davanti con l'ingresso di Fullkrug al posto di Nkunku. Gli equilibri sembrano non cambiare ma è un episodio a cambiare il risultato. Al minuto 64 lancio lungo di Jashari che libera a tu per tu Leao con Butez, pallonetto vincente del portoghese ed uscita più che discutibile del portiere del Como, è 1-1. Le due squadre continuano a darsi battaglia sperando di cambiare il destino di questa partita. Nulla da fare, si chiude in parità. Un esito che rispecchia sicuramente i meriti delle rispettive squadre in campo.