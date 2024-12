Fiorentina-Inter: le possibili date per il recupero

Dopo paura e preoccupazione per il malore di Edoardo Bove, motivo che ha fatto sospendere il match Fiorentina-Inter, si sta valutando il giorno utile per il recupero tra viola e nerazzurri. Poco ma sicuro la gara non sarà recuperata a breve e da valutare in primis ci sono anche i vincoli legati alle competizioni europee che entrambe le squadre devono considerare. L'Inter ha l'impegno Champions League, che andrebbe ad occupare giorni come martedì o mercoledì mentre la Fiorentina sta disputando la Conference League, dove le partite vengono giocate di giovedì. L'occupazione di questi slot allunga i tempi per un eventuale recupero.

Dettagli e date possibili

La redazione di Tuttomercatoweb.com ha cercato di fare maggiore chiarezza con informazioni raccolte. Risulta infatti praticamente impossibile che la sfida si possa recuperare nel 2024. A meno di clamorose sorprese, si slitterà di almeno due mesi, ovvero a febbraio. Le prime date utili potrebbero essere 5 o 26 febbraio. Ci sono i quarti di finale di Coppa Italia, se le due squadre venissero eliminate sarebbe semplice trovare una data, ma potrebbero essere papabile anche nel caso in cui dovessero avanzare. Ci sarebbero ovviamente da considerare gli impegni degli eventuali avversari e degli altri club coinvolti. Un’altra data possibile potrebbe essere il 12 febbraio nel caso in cui sia Inter che Fiorentina si qualificassero tra le prime otto di Champions e Conference League, evitando gli spareggi. Potrebbe essere la data migliore per tutti, ma servirà ovviamente attendere che si concluda la prima fase delle coppe europee prima di poter decidere. Vista la grande quantità di variabili in campo è dunque difficile aspettarsi una data certa già domani. Occorrerà aspettare e vedere il cammino nelle coppe delle due squadre. L’unica certezza è che sarà quasi impossibile trovare una data utile prima del mese di febbraio.

I primi 17 minuti di partita

La partita tra Fiorentina ed Inter era partita subito a grandi ritmi. Immediatamente visibile il buono stato di salute delle due squadre in campo. Tanta corsa, altrettanta lotta in mezzo al campo e una concreta fame di vittoria da ambo le parti. Tra le occasioni da segnalare una bella azione dei viola che si è conclusa con un tiro di Kean, che si era liberato bene in profondità, forte ma centrale, Sommer non ha avuto problemi a neutralizzare bloccando il pallone. Per il resto tutto si può riassumere con una sfida da alto vertice che stava dando già dando i suoi segnali dai primissimi minuti di partita.