Patric e Tavares esultano sui social: "Con prestazioni così possiamo..." - FOTO

I festeggiamenti della squadra biancocelesti per la vittoria in trasferta allo Stadio Maradona contro il Napoli non finiscono più. I partenopei dopo la sconfitta all'Olimpico di Roma per gli ottavi di finale di Coppa Italia e la conseguente uscita dalla coppa nazionale, hanno subito il secondo insuccesso sempre dalla Lazio di mister Baroni a distanza solo di pochi giorni: prima la disfatta nella Coppa Italia grazie alla tripletta di Noslin, poi l'1-0 fornito da Isaksen al 79', due sconfitte molto pesanti per il Napoli di Conte, che si pensava fosse il favorito nella sfida di Serie A, eppure il rientro degli undici giocatori titolari non è bastato per arrestare una Lazio compatta, piena di personalità e soprattutto di umiltà. Questa mattina sia Patric che Tavares hanno dato il buongiorno ai tifosi laziali con due speciali post social per gioire ancora.

Il messaggio social di Patric

Con prestazioni così possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Grazie a chi ci ha dato la carica già da sabato. Questa vittoria è per Flavio e Francesco 💙

Il post Instagram di Patric

Il messaggio social di Tavares

Buongiorno tifosi della Lazio, questa vittoria è stata per voi. Buon lunedì ⚡️

Il post di Tavares