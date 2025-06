Nazionale, Ranieri rinuncia alla panchina dell’Italia: riparte la ricerca del nuovo ct azzurro

Pochi giorni fa è stato annunciato l’addio di Luciano Spalletti: il tecnico toscano non sarà più il ct della Nazionale dopo i risultati deludenti dell’ultimo periodo e la prima sconfitta dell’Italia nell’esordio alle qualificazioni per il Mondiale del 2026. Il ko con la Norvegia è stato fatale: la Figc ha iniziato subito le ricerche per un nuovo profilo e ha deciso di concludere il rapporto con Spalletti che, proprio ieri, in occasione del match contro la Moldavia, ha salutato la Nazionale e disputato la sua ultima partita da Commissario Tecncio dell’Italia.

La scelta su Ranieri: la successiva rinuncia

Nelle ultime ore, erano stati accostati alla panchina della Nazionale Italiana moltissimi nomi: De Rossi, Pioli, Mancini (si era pensato ad un clamoroso ritorno), ma soprattutto Ranieri. L’ex allenatore della Roma veniva considerato il profilo perfetto per far ripartire un nuovo ciclo in Nazionale: persona di esperienza e di carattere, considerato adatto a trascinare l’Italia al mondiale del 2026. Tutto sembrava essere confermato, addirittura si parlava di un colloquio fra Ranieri e i Friedkin che avevano avallato l’ipotesi del cosiddetto “doppio ruolo”, consentendo all’allenatore romano di mantenere l’incarico dirigenziale a Trigoria e, allo stesso tempo, di accettare l’incarico di ct azzurro. Invece, inaspettatamente, stamattina, l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, ha confermato il rifiuto di Ranieri: l’allenatore rinuncia alla possibilità di sedersi sulla panchina della Nazionale. Adesso, la Figc ripartirà con le riflessioni e individuerà un nuovo possibile allenatore: si attendono novità a riguardo.

La notizia di Di Marzio