Lazio, la società e Sarri blindano Pedro: oggi il giorno della firma sul rinnovo

Con il ritorno Sarri sono attese importanti novità, ma neanche poi così tante, considerando che, dopo otto anni, la Lazio non giocherà le coppe europee e non potrà contare sugli introiti di tal genere. Una cosa, però, è certa: ci sono alcuni elementi considerati “incedibili“ Nella Lazio attuale, profili che la società e il mister toscano non vogliono assolutamente perdere, ma che vogliono confermare come perni della Lazio del futuro. Tra questi, c’è sicuramente l’attaccante spagnolo Pedro.

L’importanza di Pedro

Sono oramai mesi che si parla del rinnovo di Pedro: la società non vuole rinunciare ad un profilo che ha dimostrato, in queste tre stagioni con l’aquila sul petto, esperienza, talento, ma soprattutto attaccamento ai colori biancocelesti. Pedro è un riferimento non soltanto per i tifosi, ma anche per i compagni in spogliatoio e per la società stessa che, al termine della carriera dello spagnolo, sarebbe pronta ad offrirgli un posto di spicco nella dirigenza di Formello. Pedro, però, si sente ancora in grado di dare tanto sul campo e, per questo, è pronto per una nuova stagione, sempre con la Lazio.

Il rinnovo di Pedro

Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, finalmente, proprio oggi, Pedro siglerà la firma sul contratto di rinnovo e proseguirà il suo rapporto con il club capitolino. In realtà, l’accordo era stato trovato da tempo il contratto ufficiale offerto ben due settimane fa, ma proprio oggi dovrebbe essere il giorno decisivo che legherà Pedro e la Lazio ancora insieme. Sarri è stato il primo a voler confermare lo spagnolo, considerandolo perfetto per moltissime situazioni: un subentrante “letale“, come dimostrano i suoi numeri in carriera, ma soprattutto quelli di quest’anno: 14 goal, da abbinare alla seconda miglior media realizzativa della sua carriera. Oltretutto, negli ultimi cinque anni nessuno ha assegnato tanto dalla panchina (9 reti) come il quasi trentottenne.