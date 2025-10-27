Conferenza Locatelli: "Situazione difficile, ma non è un problema tattico. Sul rigore..."

Altra batosta pesante per la Juventus di Igor Tudor, il cui futuro in questo momento rischia di essere lontano da Torino.

Al termine della sfida contro la Lazio di mister Sarri è intervenuto nella Sala stampa dell'Olimpico il calciatore bianconero, Manuel Locatelli.

Stiamo vivendo una situazione difficile. La squadra sta lavorando bene e in settimana diamo il massimo. Non riusciamo a trovare la chiave per fare meglio.

Il problema non è tattico. Il nervosismo era figlio del fatto che stavamo perdendo a Roma, ma non è un fattore tattico.

I risultati non sono stati a livello di questo club. Ma la realtà è solo il campo verde.

Non so quale sia il problema. Non è una questione tattica, ma penso sia un fattore mentale. A volte siamo troppo frenetici.