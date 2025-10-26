Lazio-Juventus, Zaccagni nel post: “Partita straordinaria, Basic un esempio”

La Lazio batte la Juventus grazie al gol di Basic nel primo tempo: Sarri e i suoi ottengono tre punti importantissimi in termini di classifica. Ai microfoni di Dazn, il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha commentato così la vittoria di questa sera.

Stasera non c'è niente da dire, abbiamo fatto una partita straordinaria sotto tutti i punti di vista. Abbiamo giocato con umiltà e carattere, a tratti abbiamo giocato il nostro calcio e siamo stati uniti nelle difficoltà.

Basic? Toma è da prendere come esempio, ha vissuto due anni difficili e nonostante tutto si è sempre allenato con umiltà da grande professionista e si merita la gioia di questa sera. Ora l'obiettivo è la partita di giovedì col Pisa, in classifica siamo dietro e vogliamo riaggrapparci a quelle davanti.