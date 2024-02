Conference League, il sorteggio agli ottavi della Fiorentina

Si è da poco concluso il sorteggio valido per gli ottavi di finale di Conference League. L'unica squadra italiana partecipante è la Fiorentina, che affronterà il Maccabi Haifa. L?'andata si giocherà in trasferta il 7 marzo, il ritorno al Franchi è previsto invece per il 14 marzo.

Di seguito tutti i sorteggi:

Servette-Viktoria Plzen

Ajax-Aston Villa

Molde-Brugge

Union Saint Gilloise-Fenerbahce

Dinamo Zagabria-Paok Salonicco

Sturm Graz-Lille

Maccabi Haifa-Fiorentina

Olympiacos-Maccabi Tel-Aviv